Более полумиллиона жителей Киева получили две дозы COVID-вакцины
Четверг, 26 августа 2021, 13:40
В Киеве более 511 тысяч жителей уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.
Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, Департамент здравоохранения Киева в Facebook
Прямая речь Поворозника: "511 276 жителей столицы уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19".
Детали: По данным Департамента здравоохранения, в общем с начала вакцинации в столице сделали 1 255 870 прививок. Только за минувшие сутки вакцинировались 24 979 киевлян.
Городская власть призывает всех сделать прививку и уберечь себя от прогнозируемой вспышки пандемии.
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Предыстория:
- В Киеве прививки против коронавируса делают в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.
- Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.
Украинская правда