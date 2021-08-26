Более полумиллиона жителей Киева получили две дозы COVID-вакцины

В Киеве более 511 тысяч жителей уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, Департамент здравоохранения Киева в Facebook

Прямая речь Поворозника: "511 276 жителей столицы уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19".

Детали: По данным Департамента здравоохранения, в общем с начала вакцинации в столице сделали 1 255 870 прививок. Только за минувшие сутки вакцинировались 24 979 киевлян.

Городская власть призывает всех сделать прививку и уберечь себя от прогнозируемой вспышки пандемии.

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