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Более полумиллиона жителей Киева получили две дозы COVID-вакцины

Четверг, 26 августа 2021, 13:40
Фото vaccination.covid19.gov.ua

В Киеве более 511 тысяч жителей уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Источник: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, Департамент здравоохранения Киева в Facebook

Прямая речь Поворозника: "511 276 жителей столицы уже привиты двумя дозами вакцины против COVID-19".

Детали: По данным Департамента здравоохранения, в общем с начала вакцинации в столице сделали 1 255 870 прививок. Только за минувшие сутки вакцинировались 24 979 киевлян.

Городская власть призывает всех сделать прививку и уберечь себя от прогнозируемой вспышки пандемии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория:

  • В Киеве прививки против коронавируса делают в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных.
  • Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусвакцинация
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