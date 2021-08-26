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Україна має дані про мілітаризацію Криму й кораблі з ракетами "Калібр" – Кулеба

Четвер, 26 серпня 2021, 13:48
Україна має дані про мілітаризацію Криму й кораблі з ракетами Калібр – Кулеба
Ракета "Калібр", militaryarms.ru

Україна отримує інформацію про мілітаризацію Криму Росією, про розміщення окупантами на півострові потенційних носіїв ядерної зброї, зокрема кораблів із крилатою ракетою "Калібр".

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, відповідаючи на запитання 

Пряма мова: "Ці системи моніторингу здебільшого не підлягають публічному розголосу, але коли йдеться про контроль над мілітаризацією Криму, то, безумовно, ми бачимо, що й як пересувається в Криму, як Крим перетворений на велику військову базу. 

І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. 

Наше завдання зараз – зміцнювати власні Збройні сили та зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму".

Деталі: На брифінгу Кулеба розповів, що "Кримська платформа"  – це важливий елемент стратегії зовнішньої політики, яка передбачає створення різного роду альянсів для зміцнення безпеки держави. 

За словамиголови МЗС, Україна "переходить зі статусу жертви у статус рятівника". 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіязброяКулеба Дмитро
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