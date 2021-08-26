Україна має дані про мілітаризацію Криму й кораблі з ракетами "Калібр" – Кулеба

Україна отримує інформацію про мілітаризацію Криму Росією, про розміщення окупантами на півострові потенційних носіїв ядерної зброї, зокрема кораблів із крилатою ракетою "Калібр".

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Ці системи моніторингу здебільшого не підлягають публічному розголосу, але коли йдеться про контроль над мілітаризацією Криму, то, безумовно, ми бачимо, що й як пересувається в Криму, як Крим перетворений на велику військову базу.

І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається.

Наше завдання зараз – зміцнювати власні Збройні сили та зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму".

Деталі: На брифінгу Кулеба розповів, що "Кримська платформа" – це важливий елемент стратегії зовнішньої політики, яка передбачає створення різного роду альянсів для зміцнення безпеки держави.

За словамиголови МЗС, Україна "переходить зі статусу жертви у статус рятівника".