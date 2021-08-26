Украина имеет данные о милитаризации Крыма и кораблях с ракетами "Калибр" – Кулеба

Украина получает информацию о милитаризации Крыма Россией, о размещении оккупантами на полуострове потенциальных носителей ядерного оружия, в том числе кораблей с крылатой ракетой "Калибр".

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, отвечая на вопрос

Прямая речь: "Эти системы мониторинга по большей части не подлежат публичной огласке, но когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, то, безусловно, мы видим, что и как передвигается в Крыму, как Крым превращен в большую военную базу.

И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в том числе корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о том, что происходит.

Наша задача сейчас – укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг – это уже будет вывод России из Крыма".

Детали: На брифинге Кулеба рассказал, что "Крымская платформа" – это важный элемент стратегии внешней политики, которая предусматривает создание разного рода альянсов для укрепления безопасности государства.

По словам главы МИД, Украина "переходит из статуса жертвы в статус спасителя".