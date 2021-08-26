Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцепрем’єрка з євроінтеграції незгодна з оцінкою про "20 років до членства" в ЄС

Четвер, 26 серпня 2021, 13:50
Віцепрем’єрка з євроінтеграції незгодна з оцінкою про 20 років до членства в ЄС
Ольга Стефанішина. Фото з її сторінки у Facebook

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що заява президентки Естонії Керсті Кальюлайд щодо 20 років роботи, необхідних Україні для вступу в ЄС, є спробою пояснити неготовність Євросоюзу до розширення неготовністю самої України до членства.

Про це Стефанішина розповіла у коментарі "Європейській правді".

"Особисто я бачу в цій заяві пані Кальюлайд черговий сигнал про неготовність ЄС до розширення і спробу пояснити це через нібито неготовність самих країн східного сусідства", - зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єрка зауважила, що виступає проти визначення будь-яких строків, бо всі подібні передбачення насправді не мають під собою жодних конкретних розрахунків.

"Швидкість інтеграції залежить не лише від України, а й від ЄС, від політичної волі країн-членів до прийняття нових членів. Це не технічний процес, як намагаються представити у деяких столицях ЄС. Сьогодні м’яч на стороні ЄС – вважаю, Україна має всі підстави отримати офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС", - відреагувала Ольга Стефанішина.

Вона підкреслила, що зараз Україна демонструє хорошу динаміку виконання Угоди про асоціацію, що дозволяє їй говорити з ЄС про інтеграцію в окремих секторах, а у перспективі інтеграцію у внутрішній ринок ЄС.

Стефанішина наголосила, що Україна свідома реформ, які є необхідними для досягнення рівня безпеки та добробуту країн ЄС та НАТО.

"На жаль, нагадуючи Україні про ці реформи окремі країни-члени НАТО і ЄС забувають згадати, що жодна з них не проходила подібних структурних трансформацій без потужної зовнішньої підтримки, яка включала і чітку підтримку інтеграції", - резюмувала віцепрем’єрка.

У інтерв’ю "Європейській правді" Керсті Кальюлайд сказала, що Україні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС, і що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території. 

Читайте інтерв’ю повністю: Президентка Естонії: Україні знадобиться зо 20 років для готовності до членства в ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: євроінтеграціяКабінет міністрівЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
євроінтеграція
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Зеленський заявив про "історичний час" для старту переговорів про вступ України в ЄС
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: