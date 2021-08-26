Вице-премьер по евроинтеграции не согласна с оценкой о "20 годах до членства в ЕС"
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС, является попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству.
Об этом Стефанишина рассказала в комментарии "Европейской правде".
"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства", - отметила Стефанишина.
"Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне Евросоюза: я считаю, у Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", - отреагировала Ольга Стефанишина.
Она подчеркнула, что сейчас Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации, что позволяет ей говорить с ЕС об интеграции в отдельных секторах, а в перспективе – об интеграции во внутренний рынок Евросоюза.
Стефанишина отметила, что Украина осознает, какие реформы необходимы для достижения уровня безопасности и благосостояния стран ЕС и НАТО.
В интервью "Европейской правде" Керсти Кальюлайд сказала, что Украина "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС, и Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории.
Читайте интервью полностью: Президент Эстонии: Украина понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС