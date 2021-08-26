Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-премьер по евроинтеграции не согласна с оценкой о "20 годах до членства в ЕС"

Четверг, 26 августа 2021, 13:50
Вице-премьер по евроинтеграции не согласна с оценкой о 20 годах до членства в ЕС
Ольга Стефанишина. Фото с ее страницы в Facebook

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС, является попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству.

Об этом Стефанишина рассказала в комментарии "Европейской правде".

"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что выступает против определения любых сроков, так как все подобные предсказания на самом деле не имеют под собой никаких конкретных расчетов.

"Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне Евросоюза: я считаю, у Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", - отреагировала Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что сейчас Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации, что позволяет ей говорить с ЕС об интеграции в отдельных секторах, а в перспективе – об интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

Стефанишина отметила, что Украина осознает, какие реформы необходимы для достижения уровня безопасности и благосостояния стран ЕС и НАТО.

"К сожалению, напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции", - резюмировала вице-премьер.

В интервью "Европейской правде" Керсти Кальюлайд сказала, что Украина "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС, и Украина не может стать членом НАТО до деоккупации всей территории.

Читайте интервью полностью: Президент Эстонии: Украина понадобится около 20 лет для готовности к членству в ЕС

"Украинская правда" в Threads

Темы: евроинтеграцияКабинет министровЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
евроинтеграция
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: