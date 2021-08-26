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13 вантажних вагонів впали з колії на Львівщині: затримуються потяги

Четвер, 26 серпня 2021, 14:13
Фото з місця події. Автор: Пустомитівська міськрада

На Львівській залізниці стався схід 13 вагонів вантажного поїзда "Клепарів – Батьово", що перевозив щебінь та залізну руду.

Джерело: сайт "Укрзалізниці" та фб-сторінка Пустомитівської міської ради

Деталі: Випадок стався 26 серпня близько 8 год. 20 хв. на станції "Глинна-Наварія" на Львівщині.

Унаслідок сходу ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.

 

На місці події працює спеціальна комісія "Укрзалізниці", яка з’ясовує обставини та причини сходу вагонів.

Техніка та аварійно-відновлювальні бригади працюють над усуненням наслідків надзвичайної ситуації та відновленням повноцінного руху поїздів цією дільницею. Наразі рух забезпечується парною колією.

 

Через схід вагонів затримуються в дорозі такі пасажирські поїзди:

  • №6 Херсон – Ужгород,
  • №41 Дніпро – Трускавець,
  • №46 Лисичанськ – Ужгород,
  • №146 Ужгород – Львів,
  • №807 Львів – Коломия.

Час запізнення поїздів – від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

Відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія - Львів планується протягом 24 годин, зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується.

Українська правда
Теми: Укрзалізницянадзвичайна подіяЛьвівщиназалізниця


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