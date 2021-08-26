13 грузовых вагонов упали с рельсов на Львовщине: задерживаются поезда
На Львовской железной дороге произошел сход 13 вагонов грузового поезда "Клепаров - Батево", перевозивший щебень и железную руду.
Источник: сайт "Укрзализныци" и фб-траница Пустомытовского горсовета
Детали: Случай произошел 26 августа около 8:20 на станции "Глинная-Навария" во Львовской области.
В результате схода никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци", которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов.
Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением полноценного движения поездов на этом участке. Сейчас движение обеспечивается по четной колее.
Из-за схода вагонов задерживаются в пути такие пассажирские поезда:
- №6 Херсон - Ужгород,
- №41 Днепр - Трускавец,
- №46 Лисичанск - Ужгород,
- №146 Ужгород - Львов,
- №807 Львов - Коломыя.
Время опоздания поездов - от 50 минут до 1 часа 20 минут.
Восстановление движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке "Глинная-Навария – Львов" планируется в течение 24 часов, изменение маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.