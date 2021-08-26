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13 грузовых вагонов упали с рельсов на Львовщине: задерживаются поезда

Четверг, 26 августа 2021, 14:13
13 грузовых вагонов упали с рельсов на Львовщине: задерживаются поезда
Фото с места события. Автор: Пустомытовский горсовет

На Львовской железной дороге произошел сход 13 вагонов грузового поезда "Клепаров - Батево", перевозивший щебень и железную руду.

Источник: сайт "Укрзализныци" и фб-траница Пустомытовского горсовета

Детали: Случай произошел 26 августа около 8:20 на станции "Глинная-Навария" во Львовской области.

В результате схода никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

 

На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци", которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов.

Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением полноценного движения поездов на этом участке. Сейчас движение обеспечивается по четной колее.

 

Из-за схода вагонов задерживаются в пути такие пассажирские поезда:

  • №6 Херсон - Ужгород,
  • №41 Днепр - Трускавец,
  • №46 Лисичанск - Ужгород,
  • №146 Ужгород - Львов,
  • №807 Львов - Коломыя.

Время опоздания поездов - от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Восстановление движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке "Глинная-Навария – Львов" планируется в течение 24 часов, изменение маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествиеЛьвовщинажелезная дорога
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