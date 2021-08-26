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Випадків вірусу "Дельта" стало втричі більше в Україні за 2 тижні 

Четвер, 26 серпня 2021, 14:49
Фото з Facebook Ігоря Кузіна

В Україні протягом двох тижнів кількість хворих зі штамом коронавірусу "Дельта" зросла у 3,5 раза, в Міністерстві охорони здоров'я готуються до нової хвилі епідемії.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, МОЗ

Деталі: Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня – 520. 

За словами головного санлікаря, упродовж літа система охорони здоров’я на всіх рівнях – від представників МОЗу до керівників лікувальних закладів спільно з міжнародними та національними партнерами – готувалися до можливих викликів нової хвилі коронавірусу.

В Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування. Потужність налічує майже 39 тисяч ліжко-місць, із них 96 % забезпечені киснем. 

Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп’ютерний томограф та 148 рентген-апаратів.

22–23 серпня Україна отримала від Польщі гуманітарну допомогу: кисневі концентратори, кардіомонітори, пульсоксиметри, медичні рукавички, хірургічні маски тощо. Цей запас посилить резерв опорних лікарень, зазначають у МОЗ.

У міністерстві також запевняють, що лабораторна мережа оснащена всіма витратними матеріалами для виявлення коронавірусу. Є запас тестів на понад 2 млн досліджень та 2,3 млн експрес-тестів на визначення антигену. У вересні очікується постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та 2,8 млн швидких тестів. 

За даними МОЗ,  стала оперативнішою оновлена система відстеження контактних осіб.

У IV кварталі 2021 року запуститься секвенування лабораторних зразків у власній референс-лабораторії ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України". Діагностувати "Дельта" штам методом ПЛР зможуть на рівні областей та на національному рівні.

Крім того, триває робота над адаптованими маршрутами, які дозволять доставляти пацієнтів до найближчих лікарень сусідніх регіонів найкоротшим шляхом.

Пряма мова Кузіна: "Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої "Дельта" штамом коронавірусу. 

Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи (носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції) зможуть захистити вас та ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація – убезпечить від важкого перебігу хвороби, госпіталізації чи смерті від COVID-19".

Довідка: Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень є тут

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗмедицина


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