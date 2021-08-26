Случаев вируса "Дельта" стало втрое больше в Украине за 2 недели

В Украине в течение двух недель количество больных со штаммом коронавируса "Дельта" выросло в 3,5 раза, в Министерстве здравоохранения готовятся к новой волне эпидемии.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, МОЗ

Детали: Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа – 520.

По словам главного санитарного врача, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях – от представителей МОЗ до руководителей лечебных учреждений совместно с международными и национальными партнерами – готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

В Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь при COVID-19. Они распределены на учреждения различных волн реагирования. Мощность насчитывает почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% обеспечены кислородом.

Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.

22-23 августа Украина получила от Польши гуманитарную помощь: кислородные концентраторы, кардиомониторы, пульсоксиметры, медицинские перчатки, хирургические маски и т.п. Этот запас усилит резерв опорных больниц, отмечают в Минздраве.

В министерстве также уверяют, что лабораторная сеть оснащена всеми расходными материалами для выявления коронавируса. Есть запас тестов на более 2 млн исследований и 2,3 млн экспресс-тестов на определение антигена. В сентябре ожидается поставка реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и 2, млн быстрых тестов.

По данным МОЗ, стала оперативнее обновленная система отслеживания контактных лиц.

В IV квартале 2021 года запустится секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины". Диагностировать "Дельта" штамм методом ПЦР смогут на уровне областей и на национальном уровне.

Кроме того, продолжается работа над адаптированными маршрутами, которые позволят доставлять пациентов в ближайшие больницы соседних регионов кратчайшим путем.

Прямая речь Кузина: "Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса.

Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдение физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация – обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19".

Справка: Перечень центров массовой вакцинации и пунктов прививок есть здесь.