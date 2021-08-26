Ексчиновник аудитслужби не вказав у декларації 45 млн грн дружини: каже, не знав – НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у декларації екс-начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – різниця між активами і законними доходами склала понад 37,5 мільйона гривень.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує заощадження сім'ї у майже 7 разів – 1,6 млн доларів (близько 45 млн гривень на момент укладання договору). Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації".

Деталі: Водночас під час перевірки НАЗК виявило посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав чиновник. У ній він давав згоду дружині на передачу в позику 1,6 млн доларів.

Посадовець поясненив, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Але, згідно з відомостями Держреєстру платників податків, офіційний прибуток батька дружини з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тисяч гривень.

Повідомляється, що чиновник кілька років поспіль зазначав у декларації, що володіє понад 7 млн гривень, а накопичення дружини в жодній із декларацій не вказував.

Наразі матеріали перевірки передали в Офіс генпрокурора.

У НАЗК нагадали, що за незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність – від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.