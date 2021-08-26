Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ексчиновник аудитслужби не вказав у декларації 45 млн грн дружини: каже, не знав – НАЗК

Четвер, 26 серпня 2021, 15:29
Фото mind.ua

Національне агентство з запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у декларації екс-начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – різниця між активами і законними доходами склала понад 37,5 мільйона гривень.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує заощадження сім'ї у майже 7 разів – 1,6 млн доларів (близько 45 млн гривень на момент укладання договору). Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації".

Деталі: Водночас під час перевірки НАЗК виявило посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав чиновник. У ній він давав згоду дружині на передачу в позику 1,6 млн доларів.  

Посадовець поясненив, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Але, згідно з відомостями Держреєстру платників податків, офіційний прибуток батька дружини з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тисяч гривень.

Повідомляється, що чиновник кілька років поспіль зазначав у декларації, що володіє понад 7 млн гривень, а накопичення дружини в жодній із декларацій не вказував.

Наразі матеріали перевірки передали в Офіс генпрокурора.

У НАЗК нагадали, що за незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність – від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда
Теми: НАЗКкорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
НАЗК
Суддя-хабарник нишпорив у слідстві щодо себе: НАЗК склало протокол
НАЗК знайшло порушення під час конкурсу на посаду керівника БЕБ – адвокати Данилюка
Суд став на сторону НАЗК і вимагає розірвати контракт "Нафтогазу" з Вітренком
Останні новини
00:49
Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь
00:30
Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
23:15
Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
21:53
Новини економіки: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"
21:48
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
21:45
Оновлено з 20:40Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ
21:40
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
Усі новини...