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Экс-чиновник аудитслужбы не указал в декларации 45 млн грн жены: говорит, не знал – НАПК

Четверг, 26 августа 2021, 15:29
Экс-чиновник аудитслужбы не указал в декларации 45 млн грн жены: говорит, не знал – НАПК
Фото mind.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло признаки незаконного обогащения в декларации экс-начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области – разница между активами и законными доходами составила более 37,5 миллиона гривен.

Источник: НАПК

Дословно: "Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сбережения семьи почти 7 раз – 1,6 млн долларов (около 45 млн гривен на момент заключения договора). Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации".

Детали: Вместе с тем во время проверки НАПК нашло заверенное нотариусом заявление, которое подписал чиновник. В нем он давал жене согласие на передачу в заем 1,6 долларов.

Чиновник объяснил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Но, согласно данным Госреестра налогоплательщиков, официальный доход отца жены с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.

Сообщается, что чиновник несколько лет подряд отмечал в декларации, владеет более 7 млн ​​гривен, а сбережения жены ни в одной из деклараций не указывал.

Сейчас материалы проверки передали в Офис генпрокурора.

В НАПК напомнили, что за незаконное обогащение предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда
Темы: НАПКкоррупция
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