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Затримали керівника популярного природного парку: підозрюють у хабарях з туристів

Четвер, 26 серпня 2021, 15:30
Затримали керівника популярного природного парку: підозрюють у хабарях з туристів
Фото з місця події. Автор: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало керівника Азово-Сиваського національного природного парку, депутата Мелітопольської міської ради від "Опоблоку", який підозрюється у тому, що за гроші дозволяв туристам відхилятися від туристичних маршрутів у заповідній зоні.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: Хоча відомство і не повідомляє ім'я затриманого, з відкритих джерел відомо, що його звати Олег Бандурін. На сайті парку він фігурує як тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора. Також Бандурін є у списку депутатів від партії "Опозиційний блок" на сайті Мелітопольської міськради. Як повідомляє ресурс "Хто є хто в Запоріжжі", Бандурін народився в Росії, у 2014 році був заступником мера Мелітополя.

 
Олег Бандурін
Фото: gorod-m.zp.ua

Слідчі з'ясували, що, крім офіційних платежів за автомобільні екскурсії островом Бірючий, чиновник систематично брав з туристів додаткові гроші, за які вони "вільно" пересуватися заповідною територією.

Керівника нацпарку затримали під час одержання чергової частини плати прямо у службовому кабінеті. Вирішується питання повідомлення чиновнику про підозру у вимаганні та одержанні хабаря.

 
Фото з місця події
Автор: ДБР

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

 
Фото з місця події
Автор: ДБР

Українська правда

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Теми: ЗапоріжжякорупціяДБРтуризм
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