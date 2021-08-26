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Задержали руководителя популярного природного парка: подозревают во взятках с туристов

Четверг, 26 августа 2021, 15:30
Фото з місця події. Автор: ДБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя Азово-Сивашского национального природного парка, депутата Мелитопольского городского совета от "Оппоблока", который подозревается в том, что за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

Источник: сайт ГБР

Детали: Хотя ведомство и не сообщает имя задержанного, из открытых источников известно, что его зовут Олег Бандурин. На сайте парка он фигурирует как временно исполняющий обязанности генерального директора. Также Бандурин есть в списке депутатов от партии "Оппозиционный блок" на сайте Мелитопольского горсовета. Как сообщает ресурс "Кто есть кто в Запорожье", Бандурин родился в России, в 2014 году был заместителем мэра Мелитополя.

 
Олег Бандурин
Фото: gorod-m.zp.ua

Следователи выяснили, что, кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они "свободно" передвигаться по заповедной территории.

Руководителя нацпарка задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете. Решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении взятки.

 
Фото с места события
Автор: ГБР

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

 
Фото с места события
Автор: ГБР

Украинская правда
Темы: ЗапорожьекоррупцияГБРтуризм
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