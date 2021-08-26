Задержали руководителя популярного природного парка: подозревают во взятках с туристов

Государственное бюро расследований задержало руководителя Азово-Сивашского национального природного парка, депутата Мелитопольского городского совета от "Оппоблока", который подозревается в том, что за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

Источник: сайт ГБР

Детали: Хотя ведомство и не сообщает имя задержанного, из открытых источников известно, что его зовут Олег Бандурин. На сайте парка он фигурирует как временно исполняющий обязанности генерального директора. Также Бандурин есть в списке депутатов от партии "Оппозиционный блок" на сайте Мелитопольского горсовета. Как сообщает ресурс "Кто есть кто в Запорожье", Бандурин родился в России, в 2014 году был заместителем мэра Мелитополя.

Олег Бандурин Фото: gorod-m.zp.ua

Следователи выяснили, что, кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они "свободно" передвигаться по заповедной территории.

Руководителя нацпарка задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете. Решается вопрос сообщения чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении взятки.

Фото с места события Автор: ГБР

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.