Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін хоче змінити підхід до терористичних організацій

Четвер, 26 серпня 2021, 15:52

Кабінет міністрів погодив проєкт закону про уточнення порядку визнання організацій терористичними.

Джерело: порядок денний засідання Кабміну 26 серпня

Деталі: Цією законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до деяких законів України, в тому числі до закону про СБУ.

Зокрема пропонується термін "терористична організація" викласти в такій редакції: "терористична організація -- стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв'язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність за умови, що ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника;"

Попонується визнавати організацію терористичною за рішенням суду про визнання винною особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258—258.5 Кримінального кодексу України, яке набрало законної сили, за умов встановлення ознак терористичної організації відповідно до абзацу двадцять першого статті 1 цього Закону.

Організація визнається терористичною незалежно від наявності чи відсутності в неї передбаченої законодавством організаційно-правової форми, статусу юридичної особи, її реєстрації уповноваженими органами України чи інших держав.

Відомості щодо організації, визнаної у рішенні суду терористичною, протягом 5 робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Служби безпеки України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, вносяться до переліку терористичних організацій, що формується і ведеться Службою безпеки України. 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівСБУтероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році
Кабмін перепризначив Тафтая головою Держкосмосу
Міненерго розробило законопроєкт щодо заміни "зеленого тарифу"
Останні новини
00:49
Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь
00:30
Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
23:15
Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
21:53
Новини економіки: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"
21:48
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
21:45
Оновлено з 20:40Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ
21:40
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
Усі новини...