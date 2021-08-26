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Кабмін хоче змінити підхід до терористичних організацій

Четвер, 26 серпня 2021, 15:52
Кабмін хоче змінити підхід до терористичних організацій

Кабінет міністрів погодив проєкт закону про уточнення порядку визнання організацій терористичними.

Джерело: порядок денний засідання Кабміну 26 серпня

Деталі: Цією законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до деяких законів України, в тому числі до закону про СБУ.

Зокрема пропонується термін "терористична організація" викласти в такій редакції: "терористична організація -- стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв'язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність за умови, що ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника;"

Попонується визнавати організацію терористичною за рішенням суду про визнання винною особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 258—258.5 Кримінального кодексу України, яке набрало законної сили, за умов встановлення ознак терористичної організації відповідно до абзацу двадцять першого статті 1 цього Закону.

Організація визнається терористичною незалежно від наявності чи відсутності в неї передбаченої законодавством організаційно-правової форми, статусу юридичної особи, її реєстрації уповноваженими органами України чи інших держав.

Відомості щодо організації, визнаної у рішенні суду терористичною, протягом 5 робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Служби безпеки України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, вносяться до переліку терористичних організацій, що формується і ведеться Службою безпеки України. 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівСБУтероризм
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