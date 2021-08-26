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Кабмин хочет изменить подход к террористическим организациям

Четверг, 26 августа 2021, 15:52
Кабмин хочет изменить подход к террористическим организациям

Кабинет министров согласовал проект закона об уточнении порядка признания организаций террористическими.

Источник: повестка дня заседания Кабмина 26 августа

Детали: Этой законодательной инициативой предлагается внести изменения в некоторые законы Украины, в том числе в закон об СБУ.

В частности предлагается термин "террористическая организация" изложить в следующей редакции: "террористическая организация - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (пять и более), которое создано с целью осуществления террористической деятельности, в рамках которого осуществлено распределение функций, установлены определенные правила поведения, обязательные для этих лиц во время подготовки и совершения террористических актов.

Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляющей террористическую деятельность при условии, что эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей (руководящих органов), или конечного бенефициарного собственника".

Предлагается признавать организацию террористической по решению суда о признании виновным лица в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 258-258.5 Уголовного кодекса Украины, вступившего в законную силу, при условии установления признаков террористической организации в соответствии с абзацем двадцать первого статьи 1 настоящего Закона.

Организация признается террористической независимо от наличия или отсутствия у нее предусмотренной законодательством организационно-правовой формы, статуса юридического лица, его регистрации уполномоченными органами Украины или других государств.

Сведения об организации, признанной решением суда террористической, в течение 5 рабочих дней со дня поступления из Государственной судебной администрации Украины в Службу безопасности Украины электронной копии решения суда, вступившего в законную силу, вносятся в перечень террористических организаций, который формируется и ведется Службой безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровСБУтерроризм
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