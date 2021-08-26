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В офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Четвер, 26 серпня 2021, 16:10
Затримання злочинця. Фото поліції

У будівлю секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини в центрі Києва зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення.

Джерело: омбудсменка Денісова у Telegram, "Грати", поліція

Деталі: Це сталося в четвер о 15:10 на Печерську. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

За її словами, правоохоронці вже затримали зловмисника. При ньому виявлено інші вибухові речовини.

 
Чоловік, що кинув "коктейль"
Фото Нацполу

Тривають слідчі дії.

 
Фото з місця події
Джерело: телеграм-канал Людмили Денісової

Денісова подякувала поліції за гарну роботу.

У поліції також повідомили, що затримали чоловіка за підпал дверей. За їхньою інформацією, пожежу ліквідовано, внаслідок дій правопорушника ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Українська правда
Теми: омбудсменнадзвичайна подіяКиїв


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