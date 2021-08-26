В офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"
У будівлю секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини в центрі Києва зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення.
Джерело: омбудсменка Денісова у Telegram, "Грати", поліція
Деталі: Це сталося в четвер о 15:10 на Печерську. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.
За її словами, правоохоронці вже затримали зловмисника. При ньому виявлено інші вибухові речовини.
Тривають слідчі дії.
Денісова подякувала поліції за гарну роботу.
У поліції також повідомили, що затримали чоловіка за підпал дверей. За їхньою інформацією, пожежу ліквідовано, внаслідок дій правопорушника ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.
На столичному Печерську спецпризначенні затримали чоловіка за підпал дверей адмінбудівель— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) August 26, 2021
Пожежу ліквідовано, внаслідок дій правопорушника ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Деталі: https://t.co/soLYEEI8zr pic.twitter.com/ObCMb9tUAk