В офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"
В здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека в центре Киева злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения.
Источник: омбудсмен Денисова в Telegram, "Граты", полиция
Детали: Это произошло в четверг в 15:10 на Печерске. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал.
По ее словам, правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества.
Идут следственные действия.
Денисова поблагодарила полицию за хорошую работу.
В полиции также сообщили, что задержали мужчину за поджог дверей. По их информации, пожар ликвидирован, в результате действий правонарушителя никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На столичному Печерську спецпризначенні затримали чоловіка за підпал дверей адмінбудівель— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) August 26, 2021
Пожежу ліквідовано, внаслідок дій правопорушника ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Деталі: https://t.co/soLYEEI8zr pic.twitter.com/ObCMb9tUAk