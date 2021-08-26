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В офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

Четверг, 26 августа 2021, 16:10
Задержание преступника. Фото полиции

В здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека в центре Киева злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения.

Источник: омбудсмен Денисова в Telegram, "Граты", полиция

Детали: Это произошло в четверг в 15:10 на Печерске. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал.

По ее словам, правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества.

Мужчина, бросивший
Мужчина, бросивший "коктейль"
фото нацполиции

Идут следственные действия.

 
Фото с места события
Источник: телеграм-канал Людмилы Денисовой

Денисова поблагодарила полицию за хорошую работу.

В полиции также сообщили, что задержали мужчину за поджог дверей. По их информации, пожар ликвидирован, в результате действий правонарушителя никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Украинская правда
Темы: омбудсменчрезвычайное происшествиеКиев
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