В офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

В здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека в центре Киева злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения.

Источник: омбудсмен Денисова в Telegram, "Граты", полиция

Детали: Это произошло в четверг в 15:10 на Печерске. К счастью, никто из работников и посетителей не пострадал.

По ее словам, правоохранители уже задержали злоумышленника. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества.

Мужчина, бросивший "коктейль" фото нацполиции

Идут следственные действия.

Фото с места события Источник: телеграм-канал Людмилы Денисовой

Денисова поблагодарила полицию за хорошую работу.

В полиции также сообщили, что задержали мужчину за поджог дверей. По их информации, пожар ликвидирован, в результате действий правонарушителя никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.