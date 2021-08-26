В Росії заявили, що оштрафували Facebook, Twitter і WhatsApp на 36 млн рублів

Російський суд оштрафував Facebook, Twitter і WhatsApp на 36 млн рублів за відмову зберігати дані про російських користувачів на території Росії.

Джерело: Роскомнагляд з посиланням на рішення Таганського райсуду Москви від 26 серпня

Дослівно: "Рішенням суду WhatsApp оштрафований на 4 млн рублів (близько 1,4 млн грн – ред.) за ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook – 15 млн рублів (близько 5 млн грн – ред.), Twitter – 17 млн ​​рублів (близько 6 млн грн – ред.) за повторні порушення вимог про локалізацію".

Деталі: За російським законодавством, прийнятим в 2015 році, оператор персональних даних зобов'язаний усі дані, які залишають на сайтах російські користувачі, зберігати на серверах, що перебувають на території Росії.

Повідомляється, що локалізація баз даних дозволяє забезпечити необхідний рівень захищеності персональних даних російських користувачів.

За даними Роскомнагляду, зараз зберігання персональних даних російських користувачів локалізували близько 600 представництв у РФ зарубіжних компаній, серед яких Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking та інші.

Для довідки: Порушення закону про локалізацію карається штрафом (для юридичних осіб – до 6 млн рублів, у разі повторного порушення – до 18 млн рублів).

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