В России заявили, что оштрафовали Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

Российский суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей за отказ хранить данные о российских пользователей на территории России.

Источник: Роскомнадзор со ссылкой на решение Таганского райсуда Москвы от 26 августа

Дословно: "Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей (около 1,4 млн грн – ред.) по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook – 15 млн рублей (около 5 млн грн – ред.), Twitter – 17 млн рублей (около 6 млн грн – ред.) за повторные нарушения требований о локализации".

Детали: По российскому законодательству, принятому в 2015 году, оператор персональных данных обязан все данные, которые оставляют на сайтах российские пользователи, хранить на серверах, находящихся на территории России.

Сообщается, что локализация баз данных позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности персональных данных российских пользователей.

По данным Роскомнадзора, сейчас хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

Для справки: Нарушение закона о локализации наказывается штрафом (для юридических лиц – до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения – до 18 млн рублей).

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