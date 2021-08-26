Українці в другий день Паралімпіади здобули лише одну медаль, але втримались в ТОП-10

Збірна України закінчила виступи у другий день змагань Паралімпійських ігор у Токіо. У порівнянні з першим змагальним днем, під час якого було здобуто вісім нагород, другий день закінчився для України лише з однією нагородою.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.

Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.

Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.

Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).

У медальному заліку за підсумками другого дня змагань Паралімпіади-2020 Україна опустилася з п'ятого місця на дев'яте. В активі українських паралімпійців дев'ять медалей, одна з яких - золота.

Очолюють медальний залік паралімпійці з Китаю, які виграли 23 нагороди (вісім - золоті). За кількістю медалей (9) Україна поступається Китаю, Великій Британії, росіянам, Австралії та Італії.

Перша десятка загального заліку: