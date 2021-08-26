Українці в другий день Паралімпіади здобули лише одну медаль, але втримались в ТОП-10
Збірна України закінчила виступи у другий день змагань Паралімпійських ігор у Токіо. У порівнянні з першим змагальним днем, під час якого було здобуто вісім нагород, другий день закінчився для України лише з однією нагородою.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.
Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.
Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.
Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).
У медальному заліку за підсумками другого дня змагань Паралімпіади-2020 Україна опустилася з п'ятого місця на дев'яте. В активі українських паралімпійців дев'ять медалей, одна з яких - золота.
Очолюють медальний залік паралімпійці з Китаю, які виграли 23 нагороди (вісім - золоті). За кількістю медалей (9) Україна поступається Китаю, Великій Британії, росіянам, Австралії та Італії.
Перша десятка загального заліку:
- Китай - 8 "золото" + 5 "срібло" + 10 "бронза" = 23 медалі
- Велика Британія - 6+7+3 = 16 медалей
- ПКР - 6+5+6 = 17 медалей
- Австралія - 6+2+6 = 14 медалей
- Нідерланди - 5+3+0= 8 медалей
- Італія - 4+4+3 = 11 медалей
- США - 2+2+0 = 4 медалі
- Білорусь - 2+0+0 = 2 медалі
- Україна - 1+6+2 = 9 медалі
- Бразилія - 1+3+4 = 8 медалей