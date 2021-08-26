Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці в другий день Паралімпіади здобули лише одну медаль, але втримались в ТОП-10

Четвер, 26 серпня 2021, 16:58
Українці в другий день Паралімпіади здобули лише одну медаль, але втримались в ТОП-10
Плавчиня Єлизавета Мерешко. Фото: НПК

Збірна України закінчила виступи у другий день змагань Паралімпійських ігор у Токіо. У порівнянні з першим змагальним днем, під час якого було здобуто вісім нагород, другий день закінчився для України лише з однією нагородою.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.

Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.

Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.

Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).

У медальному заліку за підсумками другого дня змагань Паралімпіади-2020 Україна опустилася з п'ятого місця на дев'яте. В активі українських паралімпійців дев'ять медалей, одна з яких - золота.

Очолюють медальний залік паралімпійці з Китаю, які виграли 23 нагороди (вісім - золоті). За кількістю медалей (9) Україна поступається Китаю, Великій Британії, росіянам, Австралії та Італії.

Перша десятка загального заліку:

  1.     Китай - 8 "золото" + 5 "срібло" + 10 "бронза" = 23 медалі
  2.     Велика Британія - 6+7+3 = 16 медалей
  3.     ПКР - 6+5+6 = 17 медалей
  4.     Австралія - 6+2+6 = 14 медалей
  5.     Нідерланди - 5+3+0= 8 медалей
  6.     Італія - 4+4+3 = 11 медалей
  7.     США - 2+2+0 = 4 медалі
  8.     Білорусь - 2+0+0 = 2 медалі
  9.     Україна - 1+6+2 = 9 медалі
  10.     Бразилія - 1+3+4 = 8 медалей

"Українська правда" в Threads

Теми: ОлімпіадаспортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: