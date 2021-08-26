Украинцы во второй день Паралимпиады завоевали только одну медаль, но удержались в ТОП-10

Сборная Украины закончила выступления во второй день соревнований Паралимпийских игр в Токио. По сравнению с первым соревновательным днем, во время которого было завоевано восемь наград, второй день закончился для Украины только с одной медалью.

Источник: "Суспильне"

Детали: Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.

В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, которая закрывала эстафету для украинской команды, привела ее только на четвертое место.

Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).

В медальном зачете по итогам второго дня соревнований Паралимпиады-2020 Украина опустилась с пятого места на девятое. В активе украинских паралимпийцев девять медалей, одна из которых - золотая.

Возглавляют медальный зачет паралимпийцы из Китая, которые выиграли 23 награды (восемь - золотых). По количеству медалей (9) Украина уступает Китаю, Великобритании, россиянам, Австралии и Италии.

Первая десятка общего зачета: