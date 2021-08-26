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Украинцы во второй день Паралимпиады завоевали только одну медаль, но удержались в ТОП-10

Четверг, 26 августа 2021, 16:58
Плавчиха Елизавета Мерешко. Фото: НПК

Сборная Украины закончила выступления во второй день соревнований Паралимпийских игр в Токио. По сравнению с первым соревновательным днем, во время которого было завоевано восемь наград, второй день закончился для Украины только с одной медалью.

Источник: "Суспильне"

Детали: Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.

В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, которая закрывала эстафету для украинской команды, привела ее только на четвертое место.

Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).

В медальном зачете по итогам второго дня соревнований Паралимпиады-2020 Украина опустилась с пятого места на девятое. В активе украинских паралимпийцев девять медалей, одна из которых - золотая.

Возглавляют медальный зачет паралимпийцы из Китая, которые выиграли 23 награды (восемь - золотых). По количеству медалей (9) Украина уступает Китаю, Великобритании, россиянам, Австралии и Италии.

Первая десятка общего зачета:

  1.     Китай - 8 "золото" + 5 "серебро" + 10 "бронза" = 23 медали
  2.     Великобритания - 6 + 7 + 3 = 16 медалей
  3.     ПКР - 6 + 5 + 6 = 17 медалей
  4.     Австралия - 6 + 2 + 6 = 14 медалей
  5.     Нидерланды - 5 + 3 + 0 = 8 медалей
  6.     Италия - 4 + 4 + 3 = 11 медалей
  7.     США - 2 + 2 + 0 = 4 медали
  8.     Беларусь - 2 + 0 + 0 = 2 медали
  9.     Украина - 1 + 6 + 2 = 9 медали
  10.     Бразилия - 1 + 3 + 4 = 8 медалей

Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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