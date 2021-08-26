Украинцы во второй день Паралимпиады завоевали только одну медаль, но удержались в ТОП-10
Сборная Украины закончила выступления во второй день соревнований Паралимпийских игр в Токио. По сравнению с первым соревновательным днем, во время которого было завоевано восемь наград, второй день закончился для Украины только с одной медалью.
Источник: "Суспильне"
Детали: Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.
Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.
В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, которая закрывала эстафету для украинской команды, привела ее только на четвертое место.
Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).
В медальном зачете по итогам второго дня соревнований Паралимпиады-2020 Украина опустилась с пятого места на девятое. В активе украинских паралимпийцев девять медалей, одна из которых - золотая.
Возглавляют медальный зачет паралимпийцы из Китая, которые выиграли 23 награды (восемь - золотых). По количеству медалей (9) Украина уступает Китаю, Великобритании, россиянам, Австралии и Италии.
Первая десятка общего зачета:
- Китай - 8 "золото" + 5 "серебро" + 10 "бронза" = 23 медали
- Великобритания - 6 + 7 + 3 = 16 медалей
- ПКР - 6 + 5 + 6 = 17 медалей
- Австралия - 6 + 2 + 6 = 14 медалей
- Нидерланды - 5 + 3 + 0 = 8 медалей
- Италия - 4 + 4 + 3 = 11 медалей
- США - 2 + 2 + 0 = 4 медали
- Беларусь - 2 + 0 + 0 = 2 медали
- Украина - 1 + 6 + 2 = 9 медали
- Бразилия - 1 + 3 + 4 = 8 медалей