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У Грузії - найбільше померлих від COVID-19 за добу з початку пандемії

Четвер, 26 серпня 2021, 17:29

За минулу добу в Грузії від наслідків коронавірусної інфекції померли 79 осіб - це новий найбільший щоденний показник смертності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Кількість померлих від коронавірусу в Грузії з початку пандемії вже перевищила показник в 7000 і тепер становить 7028.

При цьому тільки в серпні, в період четвертої хвилі поширення вірусу в Грузії померли 1212 ковід-пацієнтів.

За даними на 26 серпня, за минулу добу було проведено 43 653 тестів, які виявили 4128 нових випадків зараження.

Показник позитивності за даними на 25 серпня складає 9,46%, за сім днів - 10,51%, а за два тижні - 10,77%. За останні 24 години одужали 5611 пацієнтів.

Теми: Грузія


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