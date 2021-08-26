Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Грузии - больше всего умерших от COVID-19 за сутки с начала пандемии

Четверг, 26 августа 2021, 17:29

За прошедшие сутки в Грузии от последствий коронавирусной инфекции умерли 79 человек - это новый крупнейший ежедневный показатель смертности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Количество умерших от коронавируса в Грузии с начала пандемии уже превысило показатель в 7000 и теперь составляет 7028.

При этом только в августе, в период четвертой волны распространения вируса в Грузии умерли 1212 ковид-пациентов.

По данным на 26 августа, за минувшие сутки было проведено 43 653 тестов, которые выявили 4128 новых случаев заражения.

Показатель позитивности по данным на 25 августа составляет 9,46%, за семь дней - 10,51%, а за две недели - 10,77%. За последние 24 часа выздоровели 5611 пациентов.

Темы: Грузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

МОЗ планирует ревакцинацию против COVID через год, сертификат действует полгода

Главный санитарный врач: Пандемия продлится еще 2-5 лет

Поклонская станет послом России в островной республике возле Африки – росСМИ

Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"

Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки

Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Все новости...
Грузия
Визит в Киев грузинского премьера не изменит курс Тбилиси по отношению к Украине
Зеленский обсудил с премьером Грузии вызовы в Черноморском регионе
Грузия зафиксировала новый максимум заражений от начала пандемии
Последние новости
11:50
Россия нарастила военный контингент в Крыму – разведка
11:50
Исследование: 45% украинцев хотят приобрести квартиру, и только 6% – могут
11:42
В рамках визита Зеленского в США планируют подписать три двусторонних документа – ОП
11:28
Завладения Межигорьем: Януковича повторно вызовут на суд
11:26
Самолет Зеленского из-за непогоды не смог сесть в Кишиневе
11:19
Застройщикам понадобится 50 лет, чтобы застроить только 20% промзон Киева
11:13
COVID в Киеве: новых больных больше, чем выздоровлений
11:12
МОЗ планирует ревакцинацию против COVID через год, сертификат действует полгода
10:48
Вакцинируйся или тестируйся – Кузин рассказал о возможных ограничениях для невакцинированных
10:41
фотоКличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель на выборах в Германии
Все новости...