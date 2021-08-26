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Вибух біля аеропорту Кабула влаштував смертник ІДІЛ - ЗМІ

Четвер, 26 серпня 2021, 18:22

Вибух поблизу воріт аеропорту Кабула скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника і особу, знайому з ситуацією, передає "Європейська правда".

"Винуватцем вибуху став терорист-смертник ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.

За словами чотирьох джерел, які знають про ситуацію, напад стався недалеко від воріт, де персонал США донедавна приймав американських громадян на борт евакуаційних рейсів.

Посольство США в Кабулі після вибуху надіслало попередження: "Громадяни США, які зараз перебувають біля воріт Abbey, східних воріт або північних воріт аеропорту, повинні негайно їхати звідти".

Офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Інформація про вибух надійшла лише через кілька годин після того, як західні країни почали попереджати про посилення терористичної загрози з боку гілки "Ісламської держави" в Афганістані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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