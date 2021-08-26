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Взрыв возле аэропорта Кабула устроил смертник ИГИЛ - СМИ

Четверг, 26 августа 2021, 18:22

Взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и лицо, знакомое с ситуацией, передает "Европейская правда".

"Виновником взрыва стал террорист-смертник ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По словам четырех источников, осведомленных о ситуации, нападение произошло недалеко от ворот, где персонал США недавно принимал американских граждан на борт эвакуационных рейсов.

Посольство США в Кабуле после взрыва направило предупреждение: "Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных ворот или северных ворот аэропорта, должны немедленно уехать оттуда".

Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Информация о взрыве поступила лишь через несколько часов после того, как западные страны начали предупреждать об усилении террористической угрозы со стороны ветви "Исламского государства" в Афганистане.

Темы: Афганистан
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