Взрыв возле аэропорта Кабула устроил смертник ИГИЛ - СМИ

Взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и лицо, знакомое с ситуацией, передает "Европейская правда".

"Виновником взрыва стал террорист-смертник ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По словам четырех источников, осведомленных о ситуации, нападение произошло недалеко от ворот, где персонал США недавно принимал американских граждан на борт эвакуационных рейсов.

Посольство США в Кабуле после взрыва направило предупреждение: "Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных ворот или северных ворот аэропорта, должны немедленно уехать оттуда".

Официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Информация о взрыве поступила лишь через несколько часов после того, как западные страны начали предупреждать об усилении террористической угрозы со стороны ветви "Исламского государства" в Афганистане.