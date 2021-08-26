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В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей

Четвер, 26 серпня 2021, 19:05
В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей
фото: Twitter Tapan Niraj

Після двох вибухів біля аеропорту Кабула з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Кабульський хірургічний центр.

"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні центру в Twitter.

Перед цим центр повідомив про 30 госпіталізованих, а також про 6 жертв вибуху, які померли по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанвибухаеропортТалібан
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