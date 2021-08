В результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей

Після двох вибухів біля аеропорту Кабула з пораненнями госпіталізовані 60 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікував Кабульський хірургічний центр.

"Поки в наш Кабульський хірургічний центр прибули близько 60 пацієнтів, які отримали поранення в результаті нападу в аеропорту", - йдеться в повідомленні центру в Twitter.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

Перед цим центр повідомив про 30 госпіталізованих, а також про 6 жертв вибуху, які померли по дорозі в лікарню.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Video: Casualties from bombing attacks at the Kabul airport have been transferred to Emergency Hospital. Reuters quoted a Taliban official saying at least 13 people have been killed. The US Pentagon is reporting at least 2 blasts, one near Abbey Gate & the other near Baron Hotel. pic.twitter.com/vgs7pudEcA