В результате взрывов возле аэропорта Кабула пострадали не менее 60 человек

После двух взрывов возле аэропорта Кабула с ранениями госпитализированы 60 человек.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовал Кабульский хирургический центр.

"Пока в наш Кабульский хирургический центр прибыли около 60 пациентов, получивших ранения в результате нападения в аэропорту", - говорится в сообщении центра в Twitter.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

Перед этим центр сообщил о 30 госпитализированных, а также о 6 жертвах взрыва, которые умерли по дороге в больницу.

Напомним, официальный представитель "Талибана" заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Video: Casualties from bombing attacks at the Kabul airport have been transferred to Emergency Hospital. Reuters quoted a Taliban official saying at least 13 people have been killed. The US Pentagon is reporting at least 2 blasts, one near Abbey Gate & the other near Baron Hotel. pic.twitter.com/vgs7pudEcA