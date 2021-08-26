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В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців

Четвер, 26 серпня 2021, 19:34
В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців
Фото з параду, автор Ельдар Сарахман, УП

Святковий парад військ на Хрещатику та концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності подивились 15 мільйонів глядачів. 

Джерело: Офіс президента у Telegram

Дослівно: "Це дуже приємна цифра – святковий Парад військ на Хрещатику та концерт "Незалежність у нашій ДНК" на арені НСК "Олімпійський" сумарно подивилися понад 15 мільйонів глядачів українських телеканалів".

 
Фото: ОП

Деталі: Відповідні дані отримала в результаті дослідження компанія Nielsen Ukraine. 

"Українська правда" в Threads

Теми: парадОфіс президента
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