В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців
Четвер, 26 серпня 2021, 19:34
Святковий парад військ на Хрещатику та концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності подивились 15 мільйонів глядачів.
Джерело: Офіс президента у Telegram
Дослівно: "Це дуже приємна цифра – святковий Парад військ на Хрещатику та концерт "Незалежність у нашій ДНК" на арені НСК "Олімпійський" сумарно подивилися понад 15 мільйонів глядачів українських телеканалів".
Деталі: Відповідні дані отримала в результаті дослідження компанія Nielsen Ukraine.