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В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців

Четвер, 26 серпня 2021, 19:34
Фото з параду, автор Ельдар Сарахман, УП

Святковий парад військ на Хрещатику та концерт на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності подивились 15 мільйонів глядачів. 

Джерело: Офіс президента у Telegram

Дослівно: "Це дуже приємна цифра – святковий Парад військ на Хрещатику та концерт "Незалежність у нашій ДНК" на арені НСК "Олімпійський" сумарно подивилися понад 15 мільйонів глядачів українських телеканалів".

 
Фото: ОП

Деталі: Відповідні дані отримала в результаті дослідження компанія Nielsen Ukraine. 

Теми: парадОфіс президента


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