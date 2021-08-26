В ОП говорят, что парад и концерт ко Дню Независимости посмотрели 15 млн украинцев
Четверг, 26 августа 2021, 19:34
Праздничный парад войск на Крещатике и концерт на НСК "Олимпийский" ко Дню Независимости посмотрели 15 миллионов зрителей.
Источник: Офис президента в Telegram
Дословно: "Это очень приятная цифра – праздничный Парад войск на Крещатике и концерт "Независимость в нашей ДНК" на арене НСК "Олимпийский" суммарно посмотрели более 15 миллионов зрителей украинских телеканалов".
Детали: Соответствующие данные получила в результате исследования компания Nielsen Ukraine.