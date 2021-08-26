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В ОП говорят, что парад и концерт ко Дню Независимости посмотрели 15 млн украинцев

Четверг, 26 августа 2021, 19:34
Фото с парада, Эльдар Сарахман, УП

Праздничный парад войск на Крещатике и концерт на НСК "Олимпийский" ко Дню Независимости посмотрели 15 миллионов зрителей.

Источник: Офис президента в Telegram

Дословно: "Это очень приятная цифра – праздничный Парад войск на Крещатике и концерт "Независимость в нашей ДНК" на арене НСК "Олимпийский" суммарно посмотрели более 15 миллионов зрителей украинских телеканалов".

 
Фото: ОП

Детали: Соответствующие данные получила в результате исследования компания Nielsen Ukraine.

Темы: парадОфис президента
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