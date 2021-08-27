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В Казахстані стався вибух на складі з боєприпасами — понад 60 постраждалих

П'ятниця, 27 серпня 2021, 02:42

В Байзакському районі Жамбилської області в Казахстані стався вибух на складі військової частини.

Джерело: заступник міністра оборони Руслан Шпекбаєв, якого цитує "Інтерфакс", informburo.kz

Деталі: В лікарню міста Тараз і в Байзакську  районну центральну лікарню потрапили 66 осіб. Більшість з них отримали легкі травми, двоє з них отримали важкі травми.

За словами Шпекбаєва, на складі зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту.

Жителів прилеглих будинків евакуювали. За словами заступника міністра, вогонь ліквідують. Причини вибуху встановлюються.

Теми: Казахстанвибух


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