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В Казахстане произошел взрыв на складе с боеприпасами — более 60 пострадавших

Пятница, 27 августа 2021, 02:42
В Казахстане произошел взрыв на складе с боеприпасами — более 60 пострадавших

В Байзакском районе Жамбылской области в Казахстане произошел взрыв на складе воинской части.

Источник: заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев, которого цитирует "Интерфакс", informburo.kz

Детали: В больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу попали 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.

По словам Шпекбаева, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. По словам заместителя министра, огонь ликвидируют. Причины взрыва устанавливаются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Казахстанвзрыв
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