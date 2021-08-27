Україна опинилася на 5 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

За добу 25 серпня у світі зафіксували 712 031 випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 169 953 зараження, в Індії – 44 558, в Британії – 38 281. Крім того, в Ірані – 36 758, в Бразилії – 31 024.

Україна з 1 581 випадком на 52 місці у світі між Ефіопією та Білоруссю. У Європі Україна на 15 місці.

10 755 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 32 місці у світі і на 5 в Європі.

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Нагадаємо: 25 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок зараження коронавірусною хворобою і 45 летальних випадків, у лікарні з діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього поклали 464 особи, одужали 1 269 осіб.