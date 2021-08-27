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У серії зіткнень в Ефіопії загинули понад 200 людей

П'ятниця, 27 серпня 2021, 06:29

В результаті зіткнень в ефіопському регіоні Оромія загинули щонайменше 210 осіб.

Джерело: "Синьхуа" з посиланням на Комісію з прав людини при парламенті Ефіопії

Деталі: Зазначається, що з 18 серпня бойовики "Армії визволення Оромії" почали нападати на представників народу амхара на заході Оромії, в результаті чого  загинули не менше 150 осіб. Пізніше в регіоні відбулися ще кілька нападів за мотивами етнічної помсти, їх жертвами стали щонайменше 60 осіб.

Видання пише, що в Ефіопії є понад 80 етносів. Найбільш численний народ - оромо, що проживає в основному в Оромії. За ним – амхара, велика частина представників якого живе в регіоні Амхара. Між деякими етнічними групами є конфлікти через земельні, водні та інші проблеми.

У травні парламент Ефіопії вніс "Армію визволення Оромії" в список терористичних організацій.

Теми: Африка


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