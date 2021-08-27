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В серии столкновений в Эфиопии погибли более 200 человек

Пятница, 27 августа 2021, 06:29
В серии столкновений в Эфиопии погибли более 200 человек

В результате столкновений в эфиопском регионе Оромия погибли по меньшей мере 210 человек.

Источник: "Синьхуа" со ссылкой на Комиссию по правам человека при парламенте Эфиопии

Детали: Отмечается, что с 18 августа боевики "Армии освобождения Оромии" начали нападать на представителей народа амхара на западе Оромии, в результате чего погибли не менее 150 человек. Позже в регионе произошли еще несколько нападений по мотивам этнической мести, их жертвами стали по меньшей мере 60 человек.

Издание пишет, что в Эфиопии есть более 80 этносов. Наиболее многочисленный народ - оромо, проживающий в основном в Оромии. За ним - амхара, большая часть представителей которого живет в регионе Амхара. Между некоторыми этническими группами конфликты из-за земельных, водных и других проблем.

В мае парламент Эфиопии внес "Армию освобождения Оромии" в список террористических организаций.

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Темы: Африка
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