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Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"

П'ятниця, 27 серпня 2021, 08:33
Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про зелених дилетантів
Фото Дмитра Ларіна, УП

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав найбільшою помилкою свого президентства кадрові прорахунки, але зазначив, що його команда "виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів".

Джерело: відповіді Порошенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Пряма мова: "Прорахунки у кадровій політиці. Коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу; користолюбство одних і нарцисизм інших; нарешті, складний механізм погодження кандидатур у межах коаліції.

Одначе, в цілому наша команда знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, які і в майбутньому ще стануть в добрій нагоді для країни. 

Все пізнається, коли порівнюєш, і, погодьтеся, наша команда виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів". 

Деталі: За словами Порошенка, "за два роки "зелені" повністю зруйнували реформу державної служби", втілену попередниками на кошти західних партнерів, і "не провели жодного чесного і прозорого конкурсу". 

"За два роки після парламентських виборів 2019 року фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий (!) депутат монобільшості – понад півста "слуг". Це об’єктивна оцінка Комітету виборців України", – заявив експрезидент. 

Він зазначив, що  цього тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара розміром 90 тисяч доларів. 

"Ну а діяльність злочинного синдикату "Велике будівництво" – це взагалі тема окремої розмови, просто не хочеться псувати свято", – додав Порошенко.

Він також заявив: "У мене ніколи не було абсолютної влади, яка, як казав класик, розбещує абсолютно, що ми бачили на досвіді Януковича і спостерігаємо на прикладі Зеленського. Обоє доводять, що для країни краще часом неповоротка коаліція із повільними, але виваженими рішеннями досвідчених політиків, ніж скажений принтер монобільшості невігласів та дилетантів".

Нагадаємо: Петро Порошенко був президентом України у 2014-2019 роках. Він ще з часів передвиборчої кампанії 2019 року перебуває в протистоянні з чинним президентом Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийСлуга народукадри
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