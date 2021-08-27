Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав найбільшою помилкою свого президентства кадрові прорахунки, але зазначив, що його команда "виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів".

Джерело: відповіді Порошенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Пряма мова: "Прорахунки у кадровій політиці. Коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу; користолюбство одних і нарцисизм інших; нарешті, складний механізм погодження кандидатур у межах коаліції.

Одначе, в цілому наша команда знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, які і в майбутньому ще стануть в добрій нагоді для країни.

Все пізнається, коли порівнюєш, і, погодьтеся, наша команда виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів".

Деталі: За словами Порошенка, "за два роки "зелені" повністю зруйнували реформу державної служби", втілену попередниками на кошти західних партнерів, і "не провели жодного чесного і прозорого конкурсу".

"За два роки після парламентських виборів 2019 року фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий (!) депутат монобільшості – понад півста "слуг". Це об’єктивна оцінка Комітету виборців України", – заявив експрезидент.

Він зазначив, що цього тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара розміром 90 тисяч доларів.

"Ну а діяльність злочинного синдикату "Велике будівництво" – це взагалі тема окремої розмови, просто не хочеться псувати свято", – додав Порошенко.

Він також заявив: "У мене ніколи не було абсолютної влади, яка, як казав класик, розбещує абсолютно, що ми бачили на досвіді Януковича і спостерігаємо на прикладі Зеленського. Обоє доводять, що для країни краще часом неповоротка коаліція із повільними, але виваженими рішеннями досвідчених політиків, ніж скажений принтер монобільшості невігласів та дилетантів".

Нагадаємо: Петро Порошенко був президентом України у 2014-2019 роках. Він ще з часів передвиборчої кампанії 2019 року перебуває в протистоянні з чинним президентом Володимиром Зеленським.