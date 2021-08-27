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Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"

Пятница, 27 августа 2021, 08:33
Фото Дмитрия Ларина, УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой своего президентства кадровые просчеты, но отметил, что его команда "выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

Источник: ответы Порошенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Прямая речь: "Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга; корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции.

Однако, в целом наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в различных сферах, от армии до культуры, которые и в будущем еще пригодятся стране.

Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

Детали: По словам Порошенко, "за два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы", воплощенную предшественниками на средства западных партнеров, и "не провели ни одного честного и прозрачного конкурса".

"За два года после парламентских выборов 2019 года фигурантом громкого скандала стал каждый пятый (!) депутат монобольшинства – более полуста "слуг". Это объективная оценка Комитета избирателей Украины", – заявил экс-президент.

Он отметил, что на этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, уличили в получении взятки в размере 90 тысяч долларов.

"Ну а деятельность преступного синдиката Велике будівництво" ("Большая стройка" – ред.) – это вообще тема отдельного разговора, просто не хочется портить праздник", –  добавил Порошенко.

Он также заявил: "У меня никогда не было абсолютной власти, которая, как говорил классик, развращает абсолютно, что мы видели на опыте Януковича и наблюдаем на примере Зеленского. Оба доказывают, что для страны лучше порой неповоротливая коалиция с медленными, но взвешенными решениями опытных политиков, чем бешеный принтер монобольшинства невежд и дилетантов".

Напомним: Петр Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах. Он еще со времен предвыборной кампании 2019 года находится в противостоянии с действующим президентом Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийСлуга народакадры
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