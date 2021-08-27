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Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"

Пятница, 27 августа 2021, 08:33
Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул зеленых дилетантов
Фото Дмитрия Ларина, УП

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой своего президентства кадровые просчеты, но отметил, что его команда "выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

Источник: ответы Порошенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Прямая речь: "Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга; корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции.

Однако, в целом наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в различных сферах, от армии до культуры, которые и в будущем еще пригодятся стране.

Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов".

Детали: По словам Порошенко, "за два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы", воплощенную предшественниками на средства западных партнеров, и "не провели ни одного честного и прозрачного конкурса".

"За два года после парламентских выборов 2019 года фигурантом громкого скандала стал каждый пятый (!) депутат монобольшинства – более полуста "слуг". Это объективная оценка Комитета избирателей Украины", – заявил экс-президент.

Он отметил, что на этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, уличили в получении взятки в размере 90 тысяч долларов.

"Ну а деятельность преступного синдиката Велике будівництво" ("Большая стройка" – ред.) – это вообще тема отдельного разговора, просто не хочется портить праздник", –  добавил Порошенко.

Он также заявил: "У меня никогда не было абсолютной власти, которая, как говорил классик, развращает абсолютно, что мы видели на опыте Януковича и наблюдаем на примере Зеленского. Оба доказывают, что для страны лучше порой неповоротливая коалиция с медленными, но взвешенными решениями опытных политиков, чем бешеный принтер монобольшинства невежд и дилетантов".

Напомним: Петр Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах. Он еще со времен предвыборной кампании 2019 года находится в противостоянии с действующим президентом Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЗеленскийСлуга народакадры
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