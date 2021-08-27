Новий рекорд вакцинації: понад 173 тисячі щеплених за день українців 

26 серпня в Україні проти COVID-19 вакцинували 173 435 людей, більшість отримали другу дозу вакцини.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Новий рекорд щеплень за добу! 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей. Одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей".

Деталі: Для імунізації в цей четвер працювали: 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення і 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 208 200 людей, з них одну дозу вакцини отримали 5 208 198 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого в країні проведено 8 636 045 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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