Новый рекорд вакцинации: более 173 тысяч привитых за день украинцев

26 августа в Украине против COVID-19 вакцинировали 173 435 человек, большинство получили вторую дозу вакцины.

Источник: МОЗ

Дословно: "Новый рекорд прививок за сутки! 26 августа 2021 года против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек полностью иммунизированы – 117 527 людей".

Детали: Для иммунизации в этот четверг работали: 1 051 мобильная бригада, 2 974 прививочных пункта и 332 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 208 200 человек, из них одну дозу вакцины получили 5 208 198 человек полностью иммунизированы, получив две дозы, – 3 427 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране проведено 8 636 045 прививок.

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