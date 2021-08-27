Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки – росЗМІ

П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:29
Фото dailystorm.ru

Колишній прокурор Криму і депутат Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.

Джерело: РБК з посиланням на джерела в парламенті

Деталі: Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "в найближчий час". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.

Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.

За даними джерел РБК, Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні керівництво Криму, від якого вона обрана.

Однак повідомляється, що з депутатом консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської.

Республіка Кабо-Верде – невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису – це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави складало 560 тисяч осіб.

Дипломатичні відносини між Росією і Кабо-Верде встановлені з 1975 р (з СРСР). У 2019 році Росія і Кабо-Верде підписали угоду про безвізовий режим.

Теми: Росіядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

ЄС відновить обмеження на в'їзд для США і ще п'яти країн

Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако

Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"

Зеленський підписав закон про реструктуризацію "газових" боргів на 100 мільярдів

Усі новини...
Росія
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
В Росії заявили, що оштрафували Facebook, Twitter і WhatsApp на 36 млн рублів
Україна має дані про мілітаризацію Криму й кораблі з ракетами "Калібр" – Кулеба
Останні новини
21:32
Новини економіки: аукціон з продажу ОГХК скасували, опалювальний сезон під загрозою
21:14
Зеленський зустрівся із Санду 
21:00
Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"
20:41
Байдена попередили про можливість нових терактів у Кабулі
20:26
Реальна зарплата за рік зросла на 10% – Держстат
20:23
У Нідерландах підйомний кран зруйнував залізничний міст XIX століття
20:04
Morgan Stanley погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,4%
19:55
Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"
19:37
Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
19:22
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Усі новини...