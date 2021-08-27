Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки – росЗМІ

Колишній прокурор Криму і депутат Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.

Джерело: РБК з посиланням на джерела в парламенті

Деталі: Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "в найближчий час". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.

Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.

За даними джерел РБК, Поклонську через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні керівництво Криму, від якого вона обрана.

Однак повідомляється, що з депутатом консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської.

Республіка Кабо-Верде – невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису – це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави складало 560 тисяч осіб.

Дипломатичні відносини між Росією і Кабо-Верде встановлені з 1975 р (з СРСР). У 2019 році Росія і Кабо-Верде підписали угоду про безвізовий режим.