Поклонская станет послом России в островной республике возле Африки – росСМИ

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.

Источник: РБК со ссылкой на источники в парламенте

Детали: Сообщается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в самое ближайшее время". По данным собеседников издания, документы на нее уже готовы.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

По данным источников РБК, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана.

Однако сообщается, что с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Республика Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса – это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.

Дипломатические отношения между Россией и Кабо-Верде установлены с 1975 г (с СССР). В 2019 году Россия и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме.



