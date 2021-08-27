Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що лише вступ України до Євросоюзу та НАТО зробить неможливим її повернення до "колоніального статусу", і що лише його політична сила здатна привести державу до такої інтеграції.

Джерело: відповіді Порошенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Пряма мова: "Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна (...).

Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави.

Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності".

Деталі: На думку Порошенка, "вільна, сильна, європейська, демократична Україна – срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму", бо імперський правитель, незалежно від імен, завжди прагнув "знищити Україну і українське".

Колишній президент заявив, що поки Україна не стала членом НАТО та Євросоюзу, він вважає свою "політичну місію" незавершеною.

"Тепер вже очевидно навіть нашим опонентам, що тільки "Європейська солідарність" здатна привести Україну до вступу у Євросоюз та НАТО. Правильні слова про європейську та євроатлантичну інтеграцію можна вивчити. У крайньому випадку – прочитати з суфлера. Куди складніше з конкретними справами", – заявив Порошенко.

На його думку, у питаннях євроатлантичної інтеграції Україна до найближчих виборів "тупцюватиме на місці разом із дилетантами, які правильні слова безрезультатно переливатимуть із пустого в порожнє", але потім "реальний рух України до НАТО та Європейського Союзу буде відновлено".

"Членство і лише членство стане гарантією незворотності нашої Незалежності", – наголосив Порошенко.

Він сподівається, що в підручниках із історії про його команду напишуть: "В 2014 році зберегли державу та її незалежність за потужної підтримки відродженої армії і всього суспільства. Згодом – забезпечили вступ України до НАТО та Європейського Союзу".