Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії

П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:45
Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії
ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що лише вступ України до Євросоюзу та НАТО зробить неможливим її повернення до "колоніального статусу", і що лише його політична сила здатна привести державу до такої інтеграції.

Джерело: відповіді Порошенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

Пряма мова: "Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна (...).

Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. 

Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності".

Деталі: На думку Порошенка, "вільна, сильна, європейська, демократична Україна – срібна куля, в’язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму", бо імперський правитель, незалежно від імен, завжди прагнув "знищити Україну і українське". 

Колишній президент заявив, що поки Україна не стала членом НАТО та Євросоюзу, він вважає свою "політичну місію" незавершеною. 

"Тепер вже очевидно навіть нашим опонентам, що тільки "Європейська солідарність" здатна привести Україну до вступу у Євросоюз та НАТО. Правильні слова про європейську та євроатлантичну інтеграцію можна вивчити. У крайньому випадку – прочитати з суфлера. Куди складніше з конкретними справами", – заявив Порошенко.

На його думку, у питаннях євроатлантичної інтеграції Україна до найближчих виборів "тупцюватиме на місці разом із дилетантами, які правильні слова безрезультатно переливатимуть із пустого в порожнє", але потім "реальний рух України до НАТО та Європейського Союзу буде відновлено".

"Членство і лише членство стане гарантією незворотності нашої Незалежності", – наголосив Порошенко. 

Він сподівається, що в підручниках із історії про його команду напишуть: "В 2014 році зберегли державу та її незалежність за потужної підтримки відродженої армії і всього суспільства. Згодом – забезпечили вступ України до НАТО та Європейського Союзу".

Українська правда
Теми: ПорошенкоєвроінтеграціяЄСНАТОвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: