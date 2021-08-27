Порошенко говорит, что только он приведет Украину в ЕС и НАТО – и это спасет от России

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что только вступление Украины в Евросоюз и НАТО сделает невозможным ее возвращение к "колониальному статусу", и только его политическая сила способна привести государство к такой интеграции.

Источник: ответы Порошенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Прямая речь: "Российский империализм многолик, уже не одно поколение российских политиков питается его инстинктами. Боюсь, их наследуют и преемники Путина (...).

Недавняя писанина Путина в сухом остатке формулирует территориальные претензии России к Украине. Впрочем, Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства.

Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский Союз и НАТО, получит действенные гарантии безопасности и территориальной целостности".

Детали: По мнению Порошенко, "свободная, сильная, европейская, демократическая Украина – серебряная пуля, связка чеснока и осиновый кол в гроб российского империализма", потому что имперский правитель, независимо от имен, всегда стремился "уничтожить Украину и украинское".

Бывший президент заявил, что пока Украина не стала членом НАТО и Евросоюза, он считает свою "политическую миссию" незавершенной.

"Теперь уже очевидно даже нашим оппонентам, что только "Европейская солидарность" способна привести Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО. Правильные слова о европейской и евроатлантической интеграции можно выучить. В крайнем случае – прочитать с суфлера. Куда сложнее с конкретными делами", – заявил Порошенко.

По его мнению, в вопросах евроатлантической интеграции Украина до ближайших будет выборов "топтаться на месте вместе с дилетантами, которые будут правильные слова безрезультатно переливать из пустого в порожнее", но потом "реальное движение Украины в НАТО и Европейский Союз будет возобновлено".

"Членство и только членство станет гарантией необратимости нашей независимости", – подчеркнул Порошенко.

Он надеется, что в учебниках по истории о его команде напишут: "В 2014 году сохранили государство и его независимость при мощной поддержке возрожденной армии и всего общества. Позже – обеспечили вступление Украины в НАТО и Европейский Союз".