Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників

Троє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні ввечері в пункт пропуску "Сеньківка" прибуло троє білорусів, які надали на прикордонний контроль сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я.

Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну. Натомість громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США.

За цим фактом було направлено повідомлення щодо пропозції хабаря до Нацполіції. Грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропустили через кордон.

ДПСУ нагадує: іноземцям та особами без громадянства за винятком окремих категорій як і раніше під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.