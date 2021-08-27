Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:32
Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників

Троє громадян Білорусі намагалися підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні ввечері в пункт пропуску "Сеньківка" прибуло троє білорусів, які надали на прикордонний контроль сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організацією охорони здоров’я.

Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну. Натомість громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США.

За цим фактом було направлено повідомлення щодо пропозції хабаря до Нацполіції. Грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропустили через кордон.

ДПСУ нагадує: іноземцям та особами без громадянства за винятком окремих категорій як і раніше під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Українська правда
Теми: БілорусьвакцинаціякоронавірусПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: