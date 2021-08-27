Привитые белорусской вакциной пытались подкупить украинских пограничников
Трое граждан Беларуси пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Накануне вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыло трое белорусов, которые предъявили на пограничном контроле сертификаты полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.
Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения.
Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину. В то же время гражданин Беларуси, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили в Украину, предложил пограничникам неправомерное вознаграждение в размере 50 долларов США.
По данному факту было направлено уведомление о предложении взятки в Нацполицию. Денежные средства были изъяты. Граждан Республики Беларусь не пропустили через границу.
ГПСУ напоминает: иностранцам и лицам без гражданства за исключением отдельных категорий по-прежнему при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, проведенных не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.
Или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID сертификатов.