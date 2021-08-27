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Привитые белорусской вакциной пытались подкупить украинских пограничников

Пятница, 27 августа 2021, 10:32

Трое граждан Беларуси пытались подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыло трое белорусов, которые предъявили на пограничном контроле сертификаты полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения.

Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину. В то же время гражданин Беларуси, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили в Украину, предложил пограничникам неправомерное вознаграждение в размере 50 долларов США.

По данному факту было направлено уведомление о предложении взятки в Нацполицию. Денежные средства были изъяты. Граждан Республики Беларусь не пропустили через границу.

ГПСУ напоминает: иностранцам и лицам без гражданства за исключением отдельных категорий по-прежнему при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, проведенных не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.

Или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID сертификатов.

Украинская правда
Темы: БеларусьвакцинациякоронавирусПограничная служба
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