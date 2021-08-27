Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко агітуватиме за кандидата блоку Меркель на виборах у Німеччині

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:41

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Як повідомляє "Європейська правда", анонс заходу опублікований на Facebook-сторінці Християнсько-демократичного союзу у четвер.

Захід, організований молодіжною організацією двох політичних партій "Junge Junion", запланований  4 вересня у Ганновері. 

Як відзначено в анонсі події, участь у заході можна взяти безпосередньо чи долучитися онлайн.

"Сильні ідеї і сильні голови чекають на тебе на арені передвиборчої кампанії Junge Union Deutschlands! Ти можеш бути там наживо, коли Армін Лашет і Віталій Кличко вийдуть на ринг підіймати ХДС 4 вересня в Ганновері", - сказано в анонсі, який супроводжується постером.

 

Віталій Кличко, колишній чемпіон світу з боксу, багато років жив і тренувався у Німеччині. Він залишається вкрай популярним серед німецьких шанувальників боксу.

Напередодні парламентських виборів 26 вересня блок Ангели Меркель ХДС/ХСС має рекордно низькі рейтинги. Арміна Лашета критикують за кволу кампанію з багатьма помилками, а 70% виборців блоку Меркель хочуть заміни його кандидатури у канцлери. Сама Меркель завершує політичну кар'єру і не балотуватиметься.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: