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Кличко будет агитировать за кандидата от блока Меркель на выборах в Германии

Пятница, 27 августа 2021, 10:41

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Как сообщает "Европейская правда", анонс мероприятия был опубликован на Facebook-странице Христианско-демократического союза в четверг.

Мероприятие, организованное молодежной организацией двух политических партий "Junge Junion", запланировано 4 сентября в Ганновере.

Как отмечено в анонсе события, участие в мероприятии можно принять непосредственно или присоединиться онлайн.

"Сильные идеи и крепкие головы ждут тебя на арене предвыборной кампании Junge Union Deutschlands! Ты можешь быть там, когда Армин Лашет и Виталий Кличко выйдут на ринг поднимать ХДС 4 сентября в Ганновере", - говорится в анонсе, который сопровождается постером.

 

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, много лет жил и тренировался в Германии. Он остается очень популярным среди немецких поклонников бокса.

Накануне парламентских выборов 26 сентября блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС имеет рекордно низкие рейтинги. Армина Лашета критикуют за слабую кампанию со многими ошибками, а 70% избирателей блока Меркель хотят замены его кандидатуры в канцлеры. Сама Меркель завершает политическую карьеру и не будет баллотироваться.

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