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COVID у Києві: нових хворих більше, ніж одужань

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:13
COVID у Києві: нових хворих більше, ніж одужань
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За добу 26 серпня у столиці зареєстрували 262 нових випадки коронавірусу, одна людина померла, подолали хворобу 185 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "262 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 1 летальний випадок від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 150 жінок віком від 18 до 85 років, 95 чоловіків віком від 19 до 83 років, 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

35 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (46), Деснянському (37) та в Дарницькому (32) районах.

Станом на 27 серпня у столиці уже 223 366 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 276 хворих, подолали вірус 215 431 мешканець столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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