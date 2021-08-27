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COVID в Киеве: новых больных больше, чем выздоровлений

Пятница, 27 августа 2021, 11:13
COVID в Киеве: новых больных больше, чем выздоровлений
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 26 августа в столице зарегистрировали 262 новых случая коронавируса, один человек умер, преодолели болезнь 185 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 1 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных 150 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 95 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

35 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (46), Деснянском (37) и в Дарницком (32) районах.

По состоянию на 27 августа в столице уже 223 366 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 276 больных, преодолели вирус 215 431 житель столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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