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"Укрзалізниці" постачали з ОРЛО неякісні запчастини нібито "з інноваційного матеріалу"

П'ятниця, 27 серпня 2021, 12:23
Укрзалізниці постачали з ОРЛО неякісні запчастини нібито з інноваційного матеріалу

Силовики викрили нову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця": ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, громадянин Російської Федерації, користуючись корупційними зв’язками серед ексвисокопосадовців транспортної галузі домовився про постачання на структурні підрозділи АТ "Укрзалізниця" запасних частин для електровозів, нібито виготовлених з "інноваційного матеріалу", виробництво якого вже протягом тривалого часу було налагоджено на території так званої "ЛНР".

Росіянин придбав ТОВ та орендував складські приміщення поблизу Києва, де за документами начебто виготовляли вказані запчастини з інноваційного матеріалу. При цьому очікувана вартість цих запчастин була збільшена у 10 разів порівняно з їх аналогами. Незважаючи на це, одразу декілька регіональних філій "Укрзалізниці" оголосили про закупівлю цих товарів на суму близько 45 млн грн.

При цьому правоохоронці встановили, що ці запчастини не відповідають технічним умовам, а їх серійна експлуатація може призвести до непоправимої шкоди об’єктам критичної інфраструктури: пошкодження контактної мережі "Укрзалізниці", вартість якої становить понад 3 млрд грн.

Правоохоронці провели обшуки за адресами виробництва, жилих і офісних приміщень, що використовується фігурантами провадження, а також на відповідних структурних підрозділах "Укрзалізниці".

Наразі накладено арешти на вилучені запчастини, та відібрано зразки для проведення експертизи, висновки якої необхідні для повідомлення про підозру конкретним особам, уточнили УП в прокуратурі.

 

Українська правда
Теми: УкрзалізницяСБУпрокуратура
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