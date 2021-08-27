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"Укрзализныце" поставляли из ОРЛО некачественные запчасти якобы "из инновационного материала"

Пятница, 27 августа 2021, 12:23

Силовики разоблачили новую коррупционную схему в АО "Укрзализныця": дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, гражданин Российской Федерации, пользуясь коррупционными связями среди экс-чиновников транспортной отрасли договорился о поставках на структурные подразделения АО "Укрзализныця" запасных частей для электровозов, якобы изготовленных из "инновационного материала", производство которого уже долгое время было налажено на территории так называемой "ЛНР".

Россиянин приобрел ООО и арендовал складские помещения под Киевом, где по документам якобы изготавливали указанные запчасти из инновационного материала. При этом ожидаемая стоимость этих запчастей была увеличена в 10 раз по сравнению с их аналогами. Несмотря на это, сразу несколько региональных филиалов "Укрзализныци" объявили о закупке этих товаров на сумму около 45 млн грн.

При этом правоохранители установили, что эти запчасти не соответствуют техническим условиям, а их серийная эксплуатация может привести к непоправимый вред объектам критической инфраструктуры: повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

Правоохранители провели обыски по адресам производства, жилых и офисных помещений, используемых фигурантами производства, а также на соответствующих структурных подразделениях "Укрзализныци".

Сейчас наложены аресты на изъятые запчасти, и отобраны образцы для проведения экспертизы, выводы которой необходимы для сообщения о подозрении конкретным лицам, уточнили УП в прокуратуре.

 

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяСБУпрокуратура
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